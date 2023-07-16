Полейте грядки этим продуктом за 2 рубля прямо сейчас. Урожаю будут завидовать все соседи

Опубликовано: 16.07.2023 13:14 , Обновлено: 05.09.2023

У каждого огородника есть свои хитрости, которые он использует для повышения качества своего урожая. Но далеко не все знают об использовании на грядках одного продукта, который не только подкормит ваши растения, но и защитит их от грибковых инфекций и вредителей. Речь идет... о простом кефире!

Обычно его используют в кулинарии. Благодаря своим свойствам он является сенсационным пробиотиком и поддерживает кишечную флору. Также кефир оказывает успокаивающее действие на раздражение, поэтому его рекомендуют наносить на спину или другие места, когда мы чувствуем неприятные последствия солнечного ожога.

Оказывается, этот популярный кисломолочный напиток можно использовать и на огороде! Возможно, вы не знали об этом раньше.

В Беларуси бутылка кефира стоит около 2 рублей, но можно найти как подороже, так и подешевле. Не жалейте денег — этот продукт зарядит ваши растения энергией.

Как использовать кефир на огороде?

Рецепт удобрения из кефира очень прост.

Добавьте 500 мл кефира к 5 литрам воды и тщательно перемешайте. Получившейся смесью полейте грядки. Повторяйте раз в неделю.

Такое натуральное домашнее средство не только накормит ваши культуры, но и защитит их от болезней и вредителей. Кефир обеспечит ваши овощи и цветы необходимыми питательными веществами: кальцием, железом, азотом, фосфором и калием.

Также вы можете приготовить смесь из кефира и четырех стаканов воды, чтобы спасти растения, уже пораженные болезнями или вредителями. Смешайте кефир с четырьмя стаканами воды и перелейте в бутылку с распылителем.

Опрыскивайте растения один раз в несколько дней. Желательно, чтобы не было ветра и палящего солнца.

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