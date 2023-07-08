Белорусам разрешили купаться в меловом карьере. Как добраться до «белорусских Мальдив»?

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Опубликовано: 08.07.2023 15:46 , Обновлено: 08.07.2023

Берёзовский районный исполнительный комитет включил в список мест, разрешённых для купания, один из бывших меловых карьеров в Брестской области. Теперь белорусы могут абсолютно легально не только полюбоваться на ставшие уже легендарными "белорусские Мальдивы", но и искупаться в водоёме необычного для белорусских широт голубовато-бирюзового цвета. Узнали, как туда добраться.

Обводненный карьер, открытый для посещения, расположен в 2,6 км от агрогородка Кабаки в Берёзовском районе Брестской области (около 100 км от Бреста и 245 км от Минска). Недавно его в числе прочих легальных пляжей района проверила Березовская санслужба и не выявила никаких нарушений по микробиологическим показателям.

Проехать к пляжу в Кабаках можно на автомобиле: следуя из Бреста, нужно по трассе М1 проехать через Кобрин до Горска и свернуть на Н-85 через Малеч, а затем - двигаться по Р-101 по направлению к Кабакам. Для путешественников из Минска можно с трассы М1 свернуть на трассу Р-84 на Берёзу, откуда можно выехать всё на ту же дорогу Р-101, сообщил районный порталkobrincity.by.

Отметим, что ещё год назад бывший меловой карьер был закрыт для купания. Однако, туристов-”дикарей” это не останавливало. Многие приезжали чтобы как минимум полюбоваться на необычные для белорусских просторов виды, сделать впечатляющие селфи для соцсетей или удивительной красоты видео.

Между тем, полюбоваться на белорусские меловые карьеры без опасения получить штраф с этого года можно и в Гродненской области . Там ОАО “Красносельскстройматериалы” с недавних пор предлагает необычную экскурсию для любителей промышленного туризма: на одном из отработанных меловых карьеров под Волковыском обустроили безопасную смотровую площадку. Купаться там, правда, нельзя, но насладиться масштабами и красотой бирюзовых озёр, результата совместной работы рук человека и природы, можно сполна.

В интервью газете “Гродненская правда” заместитель гендиректора предприятия Геннадий Найдюк рассказал, что площадь отработанного карьера, к которым проводят экскурсии, составляет 54 гектара, а глубина достигает 50 метров.

“С площадки просматривается масштабность. Можно увидеть весь карьер полностью, на отвесных склонах разглядеть слои разных цветов”, - рассказал он и пояснил, что неповторимый голубовато-бирюзовый цвет водоёму придаёт белый мел, осевший на дне.