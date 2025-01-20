Опубликовано: 20.01.2025 21:14 , Обновлено: 21.01.2025

Во вторник, 21 января, в Беларуси ожидается облачная погода. Местами по стране ночью и утром «будет сгущаться туман», возможен слабый гололёд.

Осадки, вероятно, будут незначительными, в основном в виде дождя. Об этом сообщил Белгидромет.

Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, от слабого до умеренного. По словам синоптиков, температура воздуха ночью составит от −4°C до +1°C, а днём потеплеет до −1…+4°C. Атмосферное давление будет падать.

Интересно, что сегодня, 20 января, несмотря на преимущественно облачную погоду и туманы по западной половине республики, на юго-западе Брестской области наблюдался «островок» ясной погоды, где воздух прогрелся до +5°C. Интересный факт заметил телеграм-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб».

Ранее Telegraf.news писал, что намеченное синоптиками «арктическое вторжение», вероятнее всего, не затронет Беларусь.

Арктическое вторжение отменяется? Синоптики спрогнозировали, где белорусам ждать дожди и +5°