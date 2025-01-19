Арктическое вторжение отменяется? Синоптики спрогнозировали, где белорусам ждать дожди и +5°

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Опубликовано: 19.01.2025 20:07 , Обновлено: 20.01.2025

Многих белорусов волнует вопрос - какая погода будет в нашей стране в ближайшие дни? Судя по прогнозу синоптиков, арктическое вторжение с 20-градусными морозами не грозит в Беларуси и ждать его пока не стоит. Поэтому вместо холода мы можем ожидать более теплые и дождливые дни. Журналисты Telegraf.news узнали, что именно спрогнозировали специалисты на 20-22 января.

Так, в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie, который ранее предполагал морозы в конце января, заявили, что “вторжение будет, но не к нам”.

“С 21 на 22 через Поволжье на Казахстан начнется арктическое вторжение с ночными морозами -25..-30°C. Удивляют не морозцы, а мощность антициклона, к 25 числу по прогнозу ECMWF давление в его центре подымется до 1069 гПа. Не припомню даже похожего случая”, — обратили внимание специалисты.

Что касается погоды в Беларуси в ближайшие дни, то, согласно данным Белгидромета, в понедельник 20 января в стране будет облачно.

И если ночью никаких осадков ждать не стоит, то днем местами (причем, по всей стране) могут пройти дожди. При этом синоптики установили желтый уровень опасности из-за тумана.

Температура -3..+2°С, днем от 0. до +5°С. Например, согласно прогнозу, холоднее всего днем будет в Минске (от 0 до +2°С), а теплее всего - в Бресте (от +3 до +5°С). В других областных городах ситуация следующая:

Витебск - +1..+3°С,

Гродно — +1..+3°С,

Гомель — +2..+4°С,

Могилев — +1..+3°С.

Погода в Беларуси на 21-22 января

Журналисты Telegraf.news также посмотрели, что спрогнозировал Белгидромет на вторник и среду 21-22 января. Вот коротко о главном.

21 января (вторник) в Беларуси:

облачно с прояснениями;

небольшие дождь и мокрый снег только в отдельных районах по северо-востоку страны;

местами слабые туман и гололед;

ветер умеренный, днем по востоку порывистый.

температура ночью -4..+1°С;

температура днем -1..+5°С.

22 января (среда):

облачно с прояснениями;

местами по стране кратковременные дождь и мокрый снег;

местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица;

ветер умеренный, местами порывистый;

температура ночью -3..+2°С,

температура днем -1..+4°С.

Ранее Telegraf.news писал, что текущая зима ознаменовалась плюсовыми температурами и относительно сухими дорогами. Это стало поводом для некоторых белорусов не закрывать велосезон и продолжать ездить на велосипедах даже в январе. Однако иногда зимние велопрогулки могут обернуться неприятностями и штрафами. Сотрудник гомельской автошколы “Уровень” напомнил, чем чревата езда на велосипеде зимой и когда за неё можно получить штраф.

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