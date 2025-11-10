«Мингорсвет» показал, как украсят Минск к Новому году. Когда включат иллюминацию?
Евгений Стаселович, главный инженер предприятия "Мингорсвет", которое отвечает за праздничную иллюминацию в белорусской столице, рассказал, чем удивят горожан в этом году и когда планируют включить новогоднюю подсветку.
По словам Стаселовича, до конца декабря в Минске должны появиться ещё несколько световых конструкций и объектов, в частности:
- иллюминационное освещение на проспекте Пушкина (в границах ул. Одоевского и Матусевича), на пр. Рокоссовского (от ул. Плеханова до Малинина), на ул. Калиновского (от пр. Независимости до ул. Кедышко), на ул. Нестерова (от Ангарской до Илимской),
- световой композиции “Кубок” на площадке вблизи Национального футбольного стадиона,
- сеть иллюминационного освещения на ул. Орловской в границах ул. Тимирязева — моста через реку Свислочь, на ул. Мирошниченко в границах ул. Гамарника — МКАД, на Партизанском проспекте в границах ул. Ванеева — Кошевого,
- иллюминация на площади Старый аэропорт,
- световые мотивы «Крылья» на набережной Свислочи в границах Троицкого предместья и сквера рядом с гостиницей «Беларусь»,
- световые мотивы и растяжки у фонтана «Минчанка» (пр. Независимости, 145),
- световые конструкции «Цветы» на набережной Свислочи вблизи ул. Ратомской,
- «Комета» на пр. Рокоссовского рядом с городским Центром технического творчества детей и молодежи,
- пиксельная управляемая гирлянда на елке в парке им. Уго Чавеса.
К Новому году совместно с предприятием «Минскреклама» будут установлены и оформлены 28 новогодних елей, а праздничную иллюминацию планируют включить уже в первой декаде декабря , передало агентство «Минск-Новости».
По данным “Мингорсвета”, на праздничную подсветку города идёт порядка 5% от общего энергопотребления на городское освещение. Мощность всей праздничной иллюминации достигает 993,5 кВт. Сокращения этой цифры предприятие добивается за счёт замены светильников на светодиодные (уже заменили порядка 4 000, а до конца года планируется заменить ещё 3 000).
Ранее Telegraf.news рассказал, что новогодние ёлки в этом году в некоторых городах Беларуси начали устанавливать ещё в первых числах ноября. Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске