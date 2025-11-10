«Мингорсвет» показал, как украсят Минск к Новому году. Когда включат иллюминацию?

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Опубликовано: 10.11.2025 08:29 , Обновлено: 10.11.2025

Евгений Стаселович, главный инженер предприятия "Мингорсвет", которое отвечает за праздничную иллюминацию в белорусской столице, рассказал, чем удивят горожан в этом году и когда планируют включить новогоднюю подсветку.

По словам Стаселовича, до конца декабря в Минске должны появиться ещё несколько световых конструкций и объектов, в частности:

иллюминационное освещение на проспекте Пушкина (в границах ул. Одоевского и Матусевича), на пр. Рокоссовского (от ул. Плеханова до Малинина), на ул. Калиновского (от пр. Независимости до ул. Кедышко), на ул. Нестерова (от Ангарской до Илимской),

световой композиции “Кубок” на площадке вблизи Национального футбольного стадиона,

сеть иллюминационного освещения на ул. Орловской в границах ул. Тимирязева — моста через реку Свислочь, на ул. Мирошниченко в границах ул. Гамарника — МКАД, на Партизанском проспекте в границах ул. Ванеева — Кошевого,

иллюминация на площади Старый аэропорт,

световые мотивы «Крылья» на набережной Свислочи в границах Троицкого предместья и сквера рядом с гостиницей «Беларусь»,

световые мотивы и растяжки у фонтана «Минчанка» (пр. Независимости, 145),

световые конструкции «Цветы» на набережной Свислочи вблизи ул. Ратомской,

«Комета» на пр. Рокоссовского рядом с городским Центром технического творчества детей и молодежи,

пиксельная управляемая гирлянда на елке в парке им. Уго Чавеса.

К Новому году совместно с предприятием «Минскреклама» будут установлены и оформлены 28 новогодних елей, а праздничную иллюминацию планируют включить уже в первой декаде декабря , передало агентство «Минск-Новости».





















По данным “Мингорсвета”, на праздничную подсветку города идёт порядка 5% от общего энергопотребления на городское освещение. Мощность всей праздничной иллюминации достигает 993,5 кВт. Сокращения этой цифры предприятие добивается за счёт замены светильников на светодиодные (уже заменили порядка 4 000, а до конца года планируется заменить ещё 3 000).

Ранее Telegraf.news рассказал, что новогодние ёлки в этом году в некоторых городах Беларуси начали устанавливать ещё в первых числах ноября. Первые признаки приближающегося праздника уже заметили в Минске и Витебске

В городах Беларуси начали устанавливать новогодние ёлки