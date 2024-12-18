Будет ли на Новый год снег в Беларуси? Модель ECMWF показала, когда ждать волну декабрьской жары

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Опубликовано: 18.12.2024 14:21 , Обновлено: 18.12.2024

Европу накрыла очередная волна тепла. В Беларусь она уже принесла пусть и штормовой, но по-весеннему тёплый ветер. Надолго ли задержится это потепление и ждать ли белорусам снега к Новому году? Посмотрели, что показали свежие расчёты по модели прогнозирования ECMWF.

Синоптики соседней Польши на днях выразили тревогу по поводу “почти весеннего ветра” и аномально высокой температуры. По данным Института метеорологии и водного хозяйства, 16 декабря “аномалия средней температуры воздуха по отношению к среднемесячной температуре воздуха в декабре составила 8,4 градусов”, а максимальная температура поднялась до 10,1°С. Особую обеспокоенность польских синоптиков вызывает тот факт, что в середине декабря дневная ​​температура держится выше нуля повсеместно, даже в горах.

Причём это не предел, предупредили специалисты: кульминация волны тепла ожидается примерно 19 декабря. Термометры в этот день, по расчётам специалистов, могут показать даже 14-15°С. Более того, на “стабильный” снежный покров синоптики не рекомендуют рассчитывать ни к Рождеству, ни к Новому году: снег, если и выпадет, будет эпизодическим и быстро растает за пределами горных районов.

Чего ждать белорусам в ближайшие дни?

Кстати, уже который день температура держится на аномально высоком уровне и по всей Беларуси. Во многих городах обновляются дневные температурные максимумы.

На четверг, 19 декабря , по западу Беларуси и вовсе спрогнозировали “не по сезону теплые” +10°С. В среднем по стране, по данным Telegram-канала “Метеовайб”, будет от +2°C до +9°C, хотя ночью не исключён и минус: по северо-востоку в диапазоне -3..-8°С, по юго-западу - до +4..+6°С.

Белгидромет также заявил, что влияние тёплых воздушных масс с Атлантики и атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, сохранится до конца рабочей недели. На 20 – 21 декабря синоптики спрогнозировали мокрый снег при температурных колебаниях от +1°С до +7°С в течение суток в пятницу и от -3°С до+3°С в субботу.

Ждать ли снега к Новому году?

Не стоит рассчитывать на сугробы под ёлкой и к Новому году, судя по ансамблевому прогнозу модели ECMWF, опубликованному тематическим Telegram-каналом @nadvorie.

По расчётам специалистов, до конца декабря температура воздуха будет держаться на аномальном уровне - на 3–6 градуса выше климатической нормы. На начало января модель выдала такой же неутешительный для любителей лыжных прогулок и владельцев “ватрушек” прогноз.









Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, о “положительной аномалии” декабря в Беларуси в начале месяца предупреждал и Белгидромет. Тогда начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко обещала белорусам и “сильные морозы”, и “снежный покров, чтобы покататься и на санках, и на лыжах”, но точно не в декабре, а “в течение зимнего сезона”.

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