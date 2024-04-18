Британец хотел ввезти в Литву из Беларуси "радиоактивный груз"

Опубликовано: 18.04.2024 12:36 , Обновлено: 18.04.2024

Британец ехал из Беларуси в Литву на легковом автомобиле, пограничники зафиксировали в его грузе "повышенное количество ионизирующего излучения" и не разрешили въехать в страну. О случае рассказала Государственная пограничная служба МВД Литвы.

Инцидент произошел в пункте пропуска “Мядининкай”. Подозрения у пограничников вызвал автомобиль Volkswagen Passat с прицепом, в котором, как рассказали в погранслужбе, перевозились “различные части устройств, среди которых могли быть детали, используемые в самолетах”.

Автомобиль проверили специальным оборудованием и зафиксировали радионуклид Радий-226 и радиоактивный изотоп иридия Иридий-192. Максимальная мощность дозы на поверхности груза, по информации погранслужбы, составила 2,25 микрозиверт в час.

Фото: государственная погранслужба МВД Литвы

[info_b]Согласно международным стандартам, при воздействии на человеческий организм радиоактивного излучения дозой 0,5 микрозиверт в час вреда не будет. При воздействии в течение нескольких часов считается безопасным излучение на уровне не более 10 микрозиверт в час.

А вот смертельная доза составляет от 6 - 7 зиверт в час и больше. 6 зиверт в час - это 6 млн микрозиверт в час. То есть груз, который вез британец, содержал неопасную дозу радиации.[/info_b]

К слову, сегодня, 18 апреля, литовские пограничники экстренно закрыли пункт пропуска “Мядининкай” (с белорусской стороны - “Каменный лог”). Причина - пожар, который произошел ночью из-за возгорания одного автомобиля.

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Позже стало известно, что движение на погранпункте частично восстановили. По данным Госпогранкомитета Беларуси, с 11:25 литовская сторона начала пропускать тех, кто едет в Литву на автобусах и грузовых автомобилях, чуть раньше — транспорт, следующий в Беларусь.

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