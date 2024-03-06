Самые «денежные» должности в Беларуси у женщин – Белстат. А сколько на руководящих должностях?

Опубликовано: 06.03.2024 15:06 , Обновлено: 06.03.2024

Накануне весеннего праздника Белстат опубликовал «чисто женскую» статистику в масштабах страны – в цифрах и фактах нарисовал среднестатистический образ женщины, проживающей в Беларуси. Сколько всего у нас в Беларуси представительниц прекрасного пола, что по образованию, в какой трудовой сфере их явное большинство (тут есть кое-что очень удивительное). И как часто «зависают» в интернете.

На начало 2023 года в Беларуси проживало 4 950 295 женщин. Их ожидаемо оказалось больше, чем мужчин: 53,8% от общей численности населения.

Итак, в общих чертах среднестатистический образ женщины такой:

средний возраст – 43,6 года;

с высшим или средним специальным образованием – 56,9%;

горожанка – 79,1%.

Образование

По данным Белстата, 42,1% женщин имеют высшее образование. 26,6% – среднее; 19,7% – профессионально-техническое.

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Работа

Средний возраст занятых женщин в Беларуси – чуть старше 42 лет. При этом 19,6% женщин старше трудоспособного возраста все еще работают. А среди всех занятых граждан, кто имеет дополнительную работу, женщин – 69,8%!

Наибольшее количество представительниц прекрасного пола оказалось в здравоохранении и сфере соцуслуг: 84% от общего количества там работающих. В образовании – 83,7%. Примечательно, что гендерный перевес в женскую сторону оказался и в такой казалось бы мужской сфере, как финансовая и страховая деятельность – 77,3%. По этим данным, пожалуй, можно сделать вывод, что большая часть денег в республике – в женских руках.

И – полный триумф равноправия: в 2023 году половину руководящих постов в республике занимали женщины.

Новость Телеграф

Семья и дети

Женщины в Беларуси впервые выходят замуж в возрасте 26,5 года.

Средний возраст при рождении ребенка – 30 лет; при рождении первенца – 27 лет.

Интернет

Ну и насчет «залипания в интернете» – этому сегодня все женские возрасты покорны:

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