Белстат назвал год, когда проведет следующую перепись белорусов

Опубликовано: 02.02.2024 17:03 , Обновлено: 02.02.2024

Председатель Национального статистического комитета (Белстат) Инна Медведева заявила 2 февраля, что комитет запланировал следующую перепись населения на 2030 год.

“Беларусь четко выполняет требования ООН по проведению переписи населения раз в 10 лет”, - заявила она.

[inf]Прошлая перепись населения Беларуси состоялась в 2019 году, таким образом, следующая пройдет через 11 лет после предыдущей. Тогда в стране насчитали 9 413 446 жителей. За 2023 год данных пока нет. Но на 1-е января прошлого года насчитывалось 9 200 617 человек. Примерно на 212 тыс меньше, чем в переписи. [/inf]

В Белстате пообещали, что в следующей переписи будут больше использовать данных из готовых баз данных, чтобы во время переписи задавать меньше вопросов. Чтобы переходить на регистровую перепись, некоторые страны создают статистические регистры населения. И мы сегодня как раз закладываем концепцию по созданию такого регистра”, - заявила Инна Медведева, [link href=“https://www.belta.by/society/view/sledujuschaja-perepis-naselenija-projdet-v-belarusi-v-2030-godu-613266-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Ранее Телеграф писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал свое постановление, подписанное ещё 24 ноября 2023 под номером № 152. Называется оно “Об утверждении Методики по расчету статистических показателей численности и структуры населения”.

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