В Белстате рассказали, сколько максимум зарабатывает половина белорусов

Опубликовано: 17.01.2024 09:02 , Обновлено: 17.01.2024

Национальный статистически комитет Беларуси озвучил данные по медианной зарплате в стране. Их публикуют всего два раза в год, и аналитики считают этот показатель более точным с точки зрения реального положения дел на рынке труда, чем показатель средней зарплаты, который Белстат озвучивает по итогам каждого месяца.

[info_b]При расчёте медианной зарплаты общая шкала зарплат условно делится пополам, то есть граница проводится ровно посередине значений получаемых зарплат: одна половина получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. По сути, именно это значение можно принимать за среднее по стране. [/info_b]

По данным Белстата, по состоянию на ноябрь 2023 года, медианная зарплата в Беларуси составила 1499,5 рубля. За год этот показатель вырос на 251,4 рубля, то есть на 20,1%. При чем такие темпы роста медианной зарплаты сохранялись на протяжении всего прошлого года: в мае 2023 года по сравнению с майскими значениями 2022 года медианная зарплата выросла на те же 20% и составляла 1401 рубль.

Исходя из официальных статистических данных, самые высокие медианные зарплаты в Беларуси сейчас в следующих трёх отраслях экономики:

Горнодобывающая промышленность — 3781,2 рубля. Информация и связь — 3171,5 рубля. Воздушный транспорт — 2946,3 рубля.

Чуть отстаёт по зарплатам производство кокса и продуктов нефтепереработки (2486,3 рубля), оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (2365,6 рубля) и металлургическое производство (2360,9 рубля).

Примечательно, что топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей в Беларуси за полгода не изменился. Такая же ситуация и с самыми низкооплачиваемыми:

творчество, спорт, развлечения и отдых — 1000,9 рубля,

прочие виды услуг — 1080,8,

почтовая и курьерская деятельность — 1085,4,

образование — 1098,3,

рыболовство и рыбоводство — 1185,2 рубля.

Ранее Телеграф сообщил, что по итогам ноябре 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) составила 1975,6 рубля. Это значит, что за месяц она выросла на 4 рубля, а рост за 11 месяцев составил 10,8%.

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