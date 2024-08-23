Больше суток. ЕРИП предупредила белорусов о сбоях. Когда не получится оплатить "коммуналку" онлайн?
Единая расчетная информационная портативная система (ЕРИП) сообщила на своем сайте о запланированной установке обновлений в автоматизированной информационной системе (АИС) "Расчет-ЖКУ". С помощью нее белорусы в интернет-банкинге, мобильных приложениях и не только оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
Установку обновлений запланировали провести с 22:00 24 августа до 08:00 26 августа . Как сказано на сайте ЕРИП, в этот период доступ к системе ограничат, а запущенные процессы завершат принудительно.
Поэтому не стоит оплачивать “коммуналку” в это время онлайн.
Ранее Telegraf.news сообщал, при какой ситуации, как рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве, белорусам могут запретить пользоваться балконом и выход туда опечатают.
В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома
Также мы писали, кто из белорусов и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, коммунальщики пояснили, обязаны ли платить за техобслуживание лифта жители первых этажей, которые по факту им не пользуются.
Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили