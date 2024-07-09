Больше 10 аккаунтов TikTok. Белорусские суды за полгода признали 179 интернет-ресурсов экстремистскими

Опубликовано: 09.07.2024 18:08 , Обновлено: 09.07.2024

Органы прокуратуры Брестской области за первые шесть месяцев 2024 года направили в суды 194 заявления о признании различных информационных ресурсов экстремистскими материалами. Из них 185 рассмотрели и, судя по всему, вынесли утвердительное решение - признать.

Свои заявления органы прокуратуры направили для “противодействия распространению на интернет-ресурсах информации”, которая ставит целью “повысить социальную напряженность, а также создать недоверие к представителям органов государственной власти”.

В службе информации прокуратуры Брестской области перечислили, информационную продукцию каких источников признали экстремистскими материалами:

87 Telegram-чатов (каналов),

27 аккаунтов в Facebook,

14 страниц в Instagram,

семи сайтов,

также семи аккаунтов в «Одноклассниках»,

14 аккаунтов в TikТok,

14 аккаунтов во «ВКонтакте»,

шести печатных изданий (книг),

одного аккаунта в X,

шести каналов на YouTube,

двух групп в мессенджере Viber.

Например, это ресурсы Telegram-канала «Народный репортер», Facebook-аккаунтов «Александр Кабанов» и «Сергей Петрухин», аккаунта «Сяргей Пятрухін» в «Одноклассниках».

«Попадет в публичный список» — В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит «уголовка»

Экстремистские ресурсы в Беларуси

Напомним, республиканский список экстремистских материалов формирует Министерство информации. А МВД ведет перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, белорусов, а также иностранцев, которые «причастны к экстремистской деятельности». Оба ведомства регулярно обновляют информацию.

Подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, грозит административной ответственностью по ст. 19.11 КоАП. А вот за отправку информации, интервью и «иное содействие экстремистской деятельности» предусмотрена уголовная ответственность по ст. 361-4 УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае — до шести лет лишения свободы.

Кстати, МВД ведет список “лиц, причастных к экстремистской деятельности”, также в Telegram-канале “Экстремисты Беларуси”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на брестчанина завели “уголовку” за содействие экстремистской деятельности после посещения судебных заседаний по уголовным делам экстремистской направленности. По данным правоохранителей, мужчина передавал информацию “кураторам из-за рубежа”.

ГУБОПиК обвинил жителя Бреста в экстремизме из-за посещения судебных заседаний