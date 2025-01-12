Опубликовано: 12.01.2025 14:05 , Обновлено: 12.01.2025

После непродолжительного похолодания в Беларусь может снова вернуться относительно тёплая погода. Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей страны в ближайшие дни.

В понедельник на погоду в Беларуси начнёт влиять восточная периферия антициклона «Беата», а также остатки фронта окклюзии, смещающегося с северо-запада на юго-восток страны. В течение суток местами ожидается небольшой снег, а на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный.

Благодаря росту атмосферного давления, в облаках появятся прояснения, и, как [link href=“https://t.me/meteovibe/4689” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] ведущие тг-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», «без солнца в понедельник мы не останемся». При этом, усилится адвекция холода с севера Европы.

Ночью температура воздуха составит от −1°С до −8°С, днём — от 0°С до −5°С. В Минске в течение суток ожидается −2..-4°С. Прогнозируется облачность с прояснениями, ночью и в первой половине дня — небольшой кратковременный снег, а после обеда — без осадков, с возможным появлением солнца.

«Зима у нас ненадолго», — отметили в тг-канале. Во вторник ещё ожидаются ночные морозы до −4..-10°С, но уже днём очередной тёплый фронт Атлантического циклона должен принести осадки в виде ледяных дождей и мокрого снега, а также гололёд и потепление. Со среды и до конца следующей недели температура вновь поднимется выше 0°С.

Как [link href=“https://pogoda.by/information/news/22873” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] Белгидромет, 12 января погоду в Беларуси будет определять теряющий активность циклон и прохладный воздух. Ожидается облачность с прояснениями. Во многих районах страны пройдёт небольшой снег, местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможен слабый туман, а на дорогах — гололедица. Ветер ночью южный, днём — переменный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от −1°С до −6°С, днём — от −3°С до +1°С. Атмосферное давление будет расти.

13 января ночью сохранится влияние неустойчивой воздушной массы арктического происхождения, а днём скажется влияние области повышенного давления. Ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой кратковременный снег, а днём осадков не ожидается. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северный, днём сменится на западный, умеренный. Ночью температура воздуха опустится до −2..-8°С, а при прояснениях — до −11°С. Днём ожидается от 0°С до −6°С.

14 января погода в Беларуси ухудшится из-за влияния фронтальных разделов, смещающихся с юга Швеции. Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северу, а утром и днём на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможна метель, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти, умеренный, ночью по северу, а днём во многих районах порывистый, местами сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит от −3°С до −9°С, при прояснениях до −12°С, а днём ожидается от −3°С до +2°С.

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