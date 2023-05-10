Без ограничений разрешили посещать леса только в одном районе Беларуси

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Опубликовано: 10.05.2023 09:40 , Обновлено: 10.05.2023

Отсутствие серьёзных осадков в начале мая неблагоприятно сказалось на пожароопасной обстановке в белорусских лесах. В результате, по состоянию на утро 10 мая, практически на всей территории страны ограничили посещение лесных массивов. А где ещё можно гулять без ограничений?

По данным Минлесхоза на утро 10 мая, без ограничений на посещение лесов остался лишь один район в Витебской области - Браславский. На всей остальной территории страны лесхозы по согласованию с местными властями и МЧС ввели ограничения , однако о полном запрете пока нигде не идёт.

Между тем, в Минлесхозе сообщили, что за длинные майские выходные сотрудники гослесохраны ликвидировали 20 лесных пожаров общей площадью 10,5 гектара. Больше всего пожаров было потушено в Минской области - 8 очагов, в Гродненской области ликвидировали 4 лесных пожара, в Гомельской и Витебской - по 3 пожара, в Брестской - 2 пожара. В Могилевской области очагов не выявлено.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

Напомним, что в районах, обозначенных на карте Минлесхоза жёлтым цветом, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь в лесных массивах, а также организовывать и проводить там массовые мероприятия и въезжать на территорию леса на личном авто, однако посещать лес для прогулок разрешается - с соблюдением мер безопасности.

В 58 районах Беларуси ограничили посещение лесов, а в МЧС попросили не убегать от пожаров. Это как?