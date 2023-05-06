В 58 районах Беларуси ограничили посещение лесов, а в МЧС попросили не убегать от пожаров. Это как?

Опубликовано: 06.05.2023 12:21 , Обновлено: 06.05.2023

Перед длинными майскими выходными белорусам следует взглянуть на интерактивную карту Министерство лесного хозяйства Беларуси прежде, чем отправиться на пикник в ближайший лес. В субботу, 6 мая, почти в половине районов страны ввели ограничения на посещение леса, а в МЧС призвали не проходить мимо очагов лесных пожаров и напомнили о правилах поведения в лесу.

Так, согласно обновленной информации Минлесхоза, ограничения на посещение лесов действуют в 58 районах Беларуси. Не коснулись они только Могилёвской области. При этом полных запретов нет ни в одном районе, поэтому отказываться от прогулок на природе майские праздники белорусам не придётся.

Напомним, что при официальном введении ограничений на посещение лесов гулять в лесу не запрещается. Нельзя при этом разводить костры и использовать открытый огонь, а так организовывать и проводить в лесу массовые мероприятия. Также запрещается въезжать на территорию леса на личном авто.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

Между тем, в Министерстве по чрезвычайным обстоятельствам напомнили о правилах безопасности, которые следует соблюдать в том числе и при посещении лесов. В частности, спасатели призвали белорусов не проходить мимо очагов лесных пожаров. Если они небольшой, спасатели рекомендовали забросать его грунтом или попытаться сбить пламя ветками.

Если же справиться с возгоранием своими силами не удаётся, нужно срочно звонить по телефону 112. Самим очевидцам лесного пожара спасатели посоветовали прикрыть рот и нос мокрой тканью и покинуть место пожара, двигаясь против ветра, по возможности - перпендикулярно направлению движения огня.

Накануне в Брестском лесхозе показали, как сотрудники отрабатывают практику встречных отжигов, который считается одним из наиболее эффективных методов тушения лесных пожаров.

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