«Берите тяжёлые кормушки» – Рыбаки показали улов на водоемах под Гродно

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Опубликовано: 03.03.2024 18:53 , Обновлено: 03.03.2024

Многие рыбаки уже открыли весенний фидерный сезон.

Алексей ловил на фидер на Гродненском водохранилище.

«По приезду нашел хорошую точку за бровкой на расстоянии около 50 метров. Потратил много сил и нервов, чтобы разобраться с сильным течением, которое сносило как пушинку 70-граммовую кормушку под крутую бровку, – описал процесс профессиональными терминами бывалый рыболов. – А достать её оттуда было уже совсем непросто. Как-то обойти ситуацию так и не получилось, а кормушек по 100 граммов у меня с собой не было».

Алексей решил перейти на дистанцию поближе – и дело пошло! Первые поклёвки увидел около 11 часов, и продолжились они, по словам рыбака, до 16-ти наплывами.

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Ловил на мотыля. Поводок 0,84 60 см с крючком 12-го номера.

«Вода высокая, течение сумасшедшее. Кто соберется ехать, берите тяжёлые кормушки», – посоветовал рыбак.

Другой рыбак из Гродно отправился на озеро Верхнее. Рассказал, что ловил на тесто и мотыля. Вот итог за три часа.

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Там же ловил рыбак Владимир из Слонима. Он описал, как прошло обкатку его новое удилище Kaida Aventador 7m.

«Выехали заранее, так как мест – ограниченное количество. Думал, что замеса двух пачек прикормки хватит. А нет, не хватило, пришлось ещё открыть готовую смесь, – рассказал Владимир. – Налепил «липисинчиков» – и «в бой».

На точку на стартовый закорм отправил штук восемь увесистых шаров из прикормки, сообщил рыбак. Рыбка отозвалась с первой проводки. К обеду началась смена погоды, ветер закрутило на 360 градусов.

«Рыбка начала привередничать, и вновь пришлось играться с насадками. Но рыбалкой по итогу доволен, – подытожил Владимир. – Обкаткой удилища тоже».

«На Зельвянке возле Кошелей с девяти до двенадцати на мотыль и опарыш», – коротко отчитался о рыбалке 2 марта слонимский рыбак Андрей.

Правильно, круче любых слов – фото улова.

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