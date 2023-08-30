БелЖД запланировала совместные с МВД рейды по вокзалам и поездам 1-10 сентября. Зачем?

Опубликовано: 30.08.2023 11:19 , Обновлено: 30.08.2023

Белорусская железная дорога анонсировала очередную профилактическую акцию, которую планируется провести совместно с сотрудниками органов внутренних дел и представителями общественных организаций с 1 по 10 сентября 2023 года. Объектами данной акции заявлены территория вблизи железнодорожных путей, вокзалы, железнодорожные станции и сами поезда. С кем будут проводить разъяснительно-профилактические беседы?

Акцию Белорусская железная дорога приурочила к началу учебного года, пообещав усилить контроль за соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта и дополнительно разъяснять правила поведения на железной дороге как самим детям, в том числе ученикам учреждений образования, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, так и их родителям и другим взрослым в трудовых коллективах.

В рамках акции “Дети и безопасность” сотрудники БелЖД совместно с милицией проведут спецрейды, особое внимание уделяя детям и подросткам, которые гуляют у железнодорожных путей, на вокзалах и станциях без присмотра взрослых.

В БелЖД отметили, что несмотря на постоянно проводимую “работу по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта” только в этом году на путях зафиксировано 57 случаев непроизводственного травматизма. В результате этих инцидентов травмы получили 58 человек, при чем для двоих несовершеннолетних они завершились смертельным исходом.

Среди основных причин несчастных случаев на путях в БелЖД назвали следующие:

разговоры по мобильному телефону во время пересечения железнодорожных путей,

прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей,

нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения,

нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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