Под Пуховичами под колесами электрички погибла 12-летняя школьница

Опубликовано: 15.08.2023 10:09 , Обновлено: 15.08.2023

В Следственном комитете Беларуси 15 августа рассказали об очередном смертельном случае на железной дороге. На этот раз несовместимые с жизнью травмы получила 12-летняя школьница.

Трагический инцидент произошёл на 436 километре перегона “Пуховичи-Руденск”: вечером 14 августа девочка, возвращаясь от подруги домой вдоль железнодорожных путей, угодила под электропоезд.

По предварительным данным, озвученным Следственным комитетом, девочка была в наушниках, что и могло стать причиной трагедии. Точные обстоятельства произошедшего следователи намерены установить в ходе проверки, ряда экспертных исследований, а также анализа результатов осмотра места происшествия и опроса очевидцев.

В Следственном комитете также напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге и призвали белорусов:

не находиться вблизи железнодорожных путей в состоянии алкогольного опьянения;

не ходить по путям и не сидеть на рельсах;

не пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе через пути;

не перебегать пути перед проходящим поездом, а перед переходом убедиться в том, что в зоне видимости нет транспорта;

не идти вдоль путей и держаться на расстоянии не менее 5 метров от крайнего рельса.

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