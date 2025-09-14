БелЖД убрала из расписания популярный маршрут, где ездил Stadler

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Опубликовано: 14.09.2025 19:01 , Обновлено: 15.09.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) убрала из расписания городскую электричку, которая ходила из Минска в Заславль до остановки "Беларусь". Последний раз Stadler маршрута 7301 проедет там 14 сентября.

В БелЖД не назвали причин прекращентя движения. В то же время простые “советские” электрички по этому направлению движение продолжат. В БелЖД с 15 сентября назначили новый маршрут 6141 эконом-класса.

На изменение расписания обратили внимание белорусы, о чем и сообщили в TikTok.

Под видео началось дискуссия о причинах отмены, так как официального объяснения не было. Один из комментаторов предположил, что речь идёт о некачественных современных поездах.

“Главное электрички советские ещё ходят, а современный транспорт все, выработал свой ресурс…” - написал он.

Однако ему возравили, что речь идёт скорее о нехватке запчастей для обслуживания, а не о качестве. Но и это не точно.

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В БелЖД объяснили, почему сняли с городских линий электрички Stadler

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Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Минска рассказали о хулиганской выходке компании столичных школьников, которые каким-то образом пробрались в пустой электропоезд Stadler на территории моторвагонного депо и устроили разгром в его кабине. Ущерб, причинённый подростками, в милиции оценили в 54 тыс. рублей. Узнали, что теперь грозит мальчишкам.

Школьники разгромили кабину Stadler в минском депо. В милиции рассказали, как накажут

Тем временем швейцарская компания Stadler не подтвердила подписание контракта с Белорусской железной дорогой на поставку 65 поездов. В компании заявили, что переговоры действительно велись, но никакие соглашения не были подписаны.

Stadler опровергла заключение контракта с БелЖД о поставке 65 поездов — Office Life