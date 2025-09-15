В БелЖД объяснили, почему сняли с городских линий электрички Stadler

Опубликовано: 15.09.2025 18:00 , Обновлено: 15.09.2025

В Белорусской железной дороге (БелЖД) пояснили, почему сняли с расписания маршруты городских электричек, где курсировали электропоезда производства швейцарской компании Stadler.

Там рассказали, что на самом деле было отменены поезда по трем маршрутам:

Минск – Беларусь – Минск,

Минск – Руденск – Минск,

Минск – Красное Знамя – Минск.

Везде с 15 сентября вместо швейцарских Stadler пустили на замену электропоезда серии ЭР-9, так называемые “электрички”. А сделали это: “В связи с нахождением на плановых видах ремонта составов поездов городских линий (ЭПГ)”.

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“Размеры движения поездов на указанных направлениях сохранены без изменений, при этом для отдельных поездов, ранее курсировавших в городском сообщении, незначительно скорректировано расписание”, - пояснили в БелЖД.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога (БелЖД) убрала из расписания городскую электричку, которая ходила из Минска в Заславль до остановки “Беларусь”. Последний раз Stadler маршрута 7301 проедет там 14 сентября.

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Ещё ранее в милиции Минска рассказали о хулиганской выходке компании столичных школьников, которые каким-то образом пробрались в пустой электропоезд Stadler на территории моторвагонного депо и устроили разгром в его кабине. Ущерб, причинённый подростками, в милиции оценили в 54 тыс. рублей. Узнали, что теперь грозит мальчишкам.

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