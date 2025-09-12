Школьники разгромили кабину Stadler в минском депо. В милиции рассказали, как накажут

🎥 Видео

Опубликовано: 12.09.2025 16:05 , Обновлено: 13.09.2025

В милиции Минска рассказали о хулиганской выходке компании столичных школьников, которые каким-то образом пробрались в пустой электропоезд Stadler на территории моторвагонного депо и устроили разгром в его кабине. Ущерб, причинённый подростками, в милиции оценили в 54 тыс. рублей. Узнали, что теперь грозит мальчишкам.

В социальных сетях столичной милиции показали нарезку видео, которые снимали сами школьники, проникнув в пустой электропоезд на территории депо. Оказавшись внутри, подростки повредили три информационных монитора в головном вагоне, а затем огнетушителем разнесли приборную панель в кабине.

Установить личности героев видео для сотрудников Фрунзенского РУВД не составило труда - ими оказались столичные школьники 14 и 15 лет. Как рассказал начальник Управления по организации охраны общественного порядка и профилактике милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Горохов, “прогулку” по депо спланировали в компании ребят, младшему из которых всего 11 лет. Однако проникнуть внутрь в результате решились только двое, а на камеру снимали всё, чтобы доказать друзьям свои “подвиги”.

Результат съёмки оценили не только друзья, но и милиционеры - в 54 тыс. рублей ущерба. Ввиду столь большой суммы, в отношении малолетних хулиганов возбудили уголовное дело и направили их дела в комиссию по делам несовершеннолетних.

По словам Горохова, один из фигурантов дела ранее попадал в поле зрения милиции, поэтому в отношении него решается вопрос о направлении в специальное учреждение закрытого типа.

Кроме того, милиция пришла в школы, где учатся фигуранты дела - с профилактическими лекциями. Побывать на профилактической беседе с милицией придётся и родителям хулиганов.

“Призываем родителей контролировать досуг своих детей и принимать не только воспитательные, но и запретительные меры до того, как ребенок станет жертвой или участником преступления”, - призвал родителей подростков Горохов в связи с расследованием данного дела.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ГУВД Мингорисполкома ещё прошлым летом рассказали, как милиция реализует “новый формат реагирования” на видеоконтент, который подростки размещают в интернете, и для чего приходит в учреждения образования.

«Установить можно даже по фрагменту лица» — В минской милиции рассказали о «новом формате реагирования» на видео с подростками