БелЖД сообщила об опоздании на 5 часов поезда из Москвы в Минск. В чем причина?

Опубликовано: 09.04.2024 15:18 , Обновлено: 09.04.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) в своем Telegram-канале сообщила, что 9 апреля поезд из Москвы в Минск опоздает на пять часов, а из столицы Беларуси в столицу РФ отправление состава задержится на три часа. Все из-за обрушения путепровода в российской Вязьме, которое случилось 8 апреля.

Речь идет, во-первых, о рейсе № 717 Москва - Вязьма - Минск, который отправился 9 апреля со станции Москва-Пассажирская-Смоленская в 06:20 и прибудет на конечную, по информации “Российских железных дорог”, в 18:10 .

По причине опоздания этого состава задержится отправление поезда № 718 Минск - Москва. Он из столицы Беларуси выедет, как рассказали в БелЖД, в 19:00 .

Подробную информацию перевозчик посоветовал уточнять в контакт-центре по номеру 105.

Ранее БелЖД сообщала об изменении маршрута следования поездов из Гомеля, Полоцка, Бреста, Гродно и Минска в Москву. Пока они будут идти через станции Кубинка - Бекасово - Сухиничи - Смоленск, обходя Вязьму, где произошло вчера ЧП.

Задержка – до 4 часов. БелЖД пустила поезда на Москву по новому маршруту из-за обрушения моста в России

Напомним, 8 апреля в Вязьме Смоленской области РФ обрушился Панинский путепровод. Поездов в тот момент там не было, однако находились грузовой и легковой автомобили. В результате обрушения погибла одна женщина, еще шестеро человек пострадали.

В Вязьме РФ обрушился путепровод, по которому ходят поезда из Беларуси в Москву. Погибла женщина