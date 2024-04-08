В Вязьме РФ обрушился путепровод, по которому ходят поезда из Беларуси в Москву. Погибла женщина

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Опубликовано: 08.04.2024 20:00 , Обновлено: 08.04.2024

В Вязьме Смоленской области России обрушился Панинский путепровод. Известно о гибели одного человека, еще шестеро пострадали. Движение поездов на участке остановили. Об этом рассказал ТАСС.

Сообщение об обрушении путепровода на железнодорожные пути российское МЧС получило в 16:32 (мск). Поездов в этот момент там не было, однако находились легковая и грузовая машины.

Женщина, которая сидела в легковушке, погибла, пятерых пострадавших госпитализировали. Известно, что водитель грузовика находится в тяжелом состоянии.

В результате случившегося повредилось железнодорожное полотно, поэтому движение поездов через этот участок остановили.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Расследование

Губернатор Смоленской области Василий Анохин выехал на место ЧП, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, а следственное управление Следственного комитета по Смоленской области возбудило уголовное дело. Предварительных результатов пока нет.

На участок направили четыре поезда для расчистки путей, “Российские железные дороги” сообщили о создании оперативного штаба.

Что сказали в БелЖД

“Белорусская железная дорога” в своем Telegram-канале сообщила об изменении порядка пропуска поездов, следующих в сообщении Россия - Беларусь - Россия через станцию Вязьма и пообещала оперативно информировать об изменении в графике движения составов.

Вообще же, через Вязьму в Москву едут пассажирские поезда из Минска, Бреста, Гомеля, Полоцка, Гродно и не только.

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