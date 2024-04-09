Задержка – до 4 часов. БелЖД пустила поезда на Москву по новому маршруту из-за обрушения моста в России

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Опубликовано: 09.04.2024 07:34 , Обновлено: 09.04.2024

В Белорусской железной дороге (БелЖД) рассказали об изменениях в движении поездов, идущих на Москву, из-за обрушения автомобильного моста в районе станции Вязьма в Смоленской области России. Часть поездов пришлось пустить по альтернативному маршруту, из-за чего задержка в движении, по предварительным расчётам, может составить от 3,5 до 4 часов.

Так, часть поездов на Москву с отправлением из Гомеля, Полоцка, Бреста, Гродно и Минска будут пока следовать по измененному маршруту - через станции Кубинка-Бекасово-Сухиничи-Смоленск (вместо маршрута Москва-Вязьма-Смоленск).

[info_b]В БелЖД рекомендовали пассажирам узнавать более подробную информацию о графике движения конкретных поездов в контакт-центре по номеру 105.[/info_b]

По данным пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), на время восстановительных работ на путях в обход пустили следующие поезда дальнего следования, идущие из Беларуси и обратно:

№56 Гомель — Москва,

№55 Москва — Гомель,

№2 Минск — Москва,

№1 Москва — Минск,

№3 Москва — Брест,

№8 Брест — Москва,

№28 Брест — Москва,

№27 Москва — Брест.

Там пояснили, что пассажиры с билетами на эти поезда могут сесть в Москве или в Смоленске и далее по маршруту.

Временно изменили работу и скоростные «Ласточки»:

№718 Минск — Москва,

№721 Москва — Минск.

Для пассажиров этих поездов организовали “компенсационные автобусы”, которые пообещали пустить между станциями Семлёво и Вязьма. Добравшись до них на автобусе, пассажиры смогут пересесть на такие же поезда и продолжить путь по маршруту. При этом, как заверили в МЖД, никаких дополнительных сборов и плат за возврат или переоформление билетов на указанные поезда взимать с пассажиров не будут.

Что произошло?

Тем временем в Сети появилось видео, на котором запечатлён момент обрушения автомобильного моста. На кадрах с видеорегистратора одного из автомобилей, подъезжавших к мосту, видно, что за секунды до обрушения в паре метров от моста остановился маршрутный автобус с пассажирами. По факту ЧП российские следователи уже возбудили уголовное дело

Когда поезда смогут вернуться на прежние маршруты, пока не ясно, однако местные власти заявили, что работы по разбору завалов, образовавшихся на путях, будут вести круглосуточно, чтобы поездам возможность проезда, сообщило российское агентство Sputnik.

Что же касается самого моста, то губернатор смоленской области Василий Антохин уже заявил, что восстанавливать его “не имеет смысла” и “нужен новый проект”. По его словам, из семи пролетов путепровода обрушились шесть, оставшийся также придётся разобрать.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в результате ЧП в Вязьме 8 апреля 2024 года погиб один человек, еще шестеро пострадали.

В Вязьме РФ обрушился путепровод, по которому ходят поезда из Беларуси в Москву. Погибла женщина