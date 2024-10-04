БелЖД предупредила об отмене 4 поездов и изменении маршрута еще 6 в октябре. Какими пообещали заменить?

Опубликовано: 04.10.2024 18:47 , Обновлено: 04.10.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила об отмене 8 и 9 октября четырех поездов и изменении маршрута и расписания еще шести. Такие меры ввели из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне "Лида – Скрибовцы" 8 и 9 октября.

Вот на каких рейсах, по информации пресс-центра БелЖД, изменится расписание и маршруты:

Поезд № 629/630 “Гродно – Минск – Гродно” отправится из Минска 8 октября 2024 года в 17:39, из Гродно 9 октября в 6:09. Состав будет следовать через станции “Волковыск” и “Барановичи-Центральные”. Также через эти станции будет ехать поезд № 634/633 “Гродно – Коммунары – Гродно” отправлением со станции “Гродно” и “Коммунары” 8 октября. Поезд № 609/610 “Гомель – Гродно” отправлением из Гомеля и Гродно 8 октября 2024 года будет следовать до станции “Лида” в сообщении “Гомель – Лида – Гомель”.

А вот какие поезда запланировали отменить:

№ 732/731 “Гродно – Минск – Гродно” отправлением из Гродно и Минска 8 октября,

№ 687/688 “Минск – Гродно – Минск” с беспересадочными вагонами “Москва – Гродно – Москва” отправлением из Минска и Гродно 8 октября (из Москвы - 7 октября).

“Для обеспечения перевозки пассажиров между Минском и участком “Молодечно – Лида” назначен поезд № 877/878 “Минск – Лида – Минск” отправлением из Минска 8 октября 2024 года в 19:14, из Лиды 9 октября в 08:29 и прибытием в Минск в 11:20”, - рассказали в БелЖД.

Кроме того, в эти дни на участке “Гродно - Лида” отдельные поезда региональных линий экономкласса будут также следовать по измененному маршруту и расписанию, дополнили в пресс-центре перевозчика.

[info_b]Какие именно, а также другую информацию можно узнать на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 октября в российских поездах “Ласточка”, курсирующих между Минском и Москвой, по информации БелЖД, стала доступна оплата проезда и товаров белорусскими рублями. Такую возможность ввели для «улучшения качества обслуживания пассажиров».

В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте

Также мы рассказывали, что БелЖД предупредила о временном изменении графика движения некоторых поездов на участке «Барановичи — Волковыск». Причиной такого решения стало плановое проведение ремонтных работ на перегонах «Слоним — Озерница» и «Боровцы — Полонка». В пресс-службе подчеркнули: ходить по новому графику поезда будут вплоть до конца ноября.

БелЖД на 3 месяца изменила график и маршруты некоторых поездов. Где больше нет остановки?