В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте

Опубликовано: 02.10.2024 18:09 , Обновлено: 02.10.2024

В "Белорусской железной дороге" (БелЖД) сообщили, что с 1 октября в российских поездах "Ласточка", курсирующих между Минском и Москвой, стала доступна оплата проезда и товаров белорусскими рублями.

Такую возможность ввели для “улучшения качества обслуживания пассажиров”. Белорусскими рублями можно расплатиться в поездах №717/718 и №721/722, следующими по маршруту “Москва - Минск - Москва”.

В БелЖД дополнили, что, по плану, после апробации нововведение станет доступно во всех поездах “Российских железных дорог”, курсирующих по территории Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД предупредила о временном изменении графика движения некоторых поездов на участке “Барановичи — Волковыск”. Причиной такого решения стало плановое проведение ремонтных работ на перегонах “Слоним — Озерница” и “Боровцы — Полонка”. В пресс-службе подчеркнули: ходить по новому графику поезда будут вплоть до конца ноября.

БелЖД на 3 месяца изменила график и маршруты некоторых поездов. Где больше нет остановки?