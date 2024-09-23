БелЖД на 3 месяца изменила график и маршруты некоторых поездов. Где больше нет остановки?

Опубликовано: 23.09.2024 13:01 , Обновлено: 23.09.2024

Белорусская железная дорога предупредила о временном изменении графика движения некоторых поездов на участке "Барановичи — Волковыск". Причиной такого решения стало плановое проведение ремонтных работ на перегонах "Слоним — Озерница" и "Боровцы — Полонка". Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули: ходить по новому графику поезда будут вплоть до конца ноября.

В БелЖД добавили, что с 30 сентября частично изменится маршрут и расписание пассажирского поезда №680 “Гродно — Витебск”. Он будет отправляться из Гродно в 10:36 (вместо 11:59) и следовать через станцию “Лида” вместо станции “Волковыск”.

Кроме того, из-за “восстановительного ремонта пути” изменится график движения региональных линий экономкласса (так званых “дизелей” и “электричек”) в период с 30 сентября по 28 ноября. Планируется, что новое расписание затронет следующие дни:

сентябрь — 30 число;

октябрь — 7, 10, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 и 31 числа;

ноябрь — 4, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 числа.

“В указанные дни на участке “Барановичи — Волковыск” отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым маршрутом и расписанием. Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок”, — сообщили в пресс-центре.

[info_b]Более подробную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте БелЖД, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.[/info_b]

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