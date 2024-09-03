БелЖД предупредила об изменении расписания и маршрутов поездов из Минска. Когда?

Опубликовано: 03.09.2024 12:40 , Обновлено: 03.09.2024

"Белорусская железная дорога" сообщила, что 12 сентября из-за плановых ремонтных работ на участке "Минск - Барановичи" и в Барановичском железнодорожном узле изменится расписание и маршруты отдельных поездов.

По информации пресс-центра БелЖД, в этот день поезд № 737 “Минск – Брест” отправлением со станции “Минск-Пассажирский” в 13:15 проследует через станцию “Барановичи-Центральные” (прибытие - в 14:54) вместо “Барановичи-Полесские”.

Также изменится расписание и маршруты отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке “Минск - Барановичи”.

[info_b]Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте БелЖД, мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, а также по телефону 105 контакт-центра перевозчика. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что БелЖД сообщила об отмене четырех поездов из Минска, Могилева и Солигорска в сентябре и изменении расписания, а также маршрута других. Все из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне “Друть – Вендриж” в Могилевской области.

БелЖД отменила 4 поезда из Минска и Могилева и изменила расписание других в сентябре

Также мы писали, что в пресс-центре БелЖД рассказали, когда запустят обещанные поезда между российским Смоленском и белорусскими региональными станциями, расположенными около двух деревень на Витебщине. Рейсы пообещали ежедневные, а оплатить проезд можно будет прямо в пути, причем даже российскими рублями.

БелЖД объявила о запуске поездов из российского Смоленска в белорусские деревни