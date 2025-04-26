БелЖД предупредила белорусов о сбоях при покупке электронных билетов

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Опубликовано: 26.04.2025 07:23 , Обновлено: 26.04.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) предупредила пассажиров о возможных сбоях при покупке билетов через официальные электронные системы, с которыми они могут столкнуться в ближайшие дни. В компании объяснили это с повышенным спросом на проездные в преддверии выходных и праздничных дней.

Как пояснили в БелЖД, в праздники всегда возрастает количество запросов на покупку билетов через электронные системы продаж.

“Это влечёт за собой увеличение времени ожидания при оформлении проездных документов в едином разделе “услуги пассажирам” (pass.rw.by) официального интернет-сайта Белорусской железной дороги rw.by и в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”. Кроме того, возможны сбои в системе продаж”, - предупредили в компании.

В БелЖД принесли извинения пассажирам за “временные неудобства” и попросили их “с пониманием отнестись к сложившейся ситуации” и учитывать возможные сбои при покупке билетов и планировании поездок.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 мая БелЖД объявила традиционную сезонную 50%-ную скидку на поездки в электричках для пенсионеров. Она будет действовать на билеты в поезда региональных линий экономкласса.

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А на время весенних праздников БелЖД добавила в своё расписание 120 дополнительных поездов — как в межрегиональном, так и в международном сообщениях.

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