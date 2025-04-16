БелЖД назначила 120 дополнительных поездов на майские праздники
Белорусская железная дорога (БелЖД) добавила в своё расписание на конец апреля и начало мая ещё 120 дополнительных поездов - как в межрегиональном, так и в международном сообщениях. Всё из-за того, что на период майских праздников, которым в этом году предшествует ещё и христианская Радуница, традиционно ожидается значительное увеличение пассажиропотока.
Дополнительные поезда назначали на период с 18 апреля по 12 мая 2025 года . Внутри страны поезда чаще будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям. В общей сложности 72 дополнительных поезда будут курсировать по следующим маршрутам:
- Минск – Брест,
- Минск-Витебск,
- Минск – Гомель,
- Минск – Гродно,
- Минск – Могилев,
- Минск – Орша – Кричев,
- Минск – Пинск,
- Гомель – Брест,
- Гомель – Витебск,
- Гродно – Орша – Витебск,
- Витебск – Брест,
- Коммунары – Орша – Гродно.
На международных маршрутах БедЖД совместно с российскими коллегами добавила 48 поездов по следующим направлениям:
- Минск – Москва,
- Минск – Санкт-Петербург,
- Брест – Москва.
Наибольшее количество дополнительных поездов пообещали пустить 26 и 29 апреля, 8 и 11 мая 2025 года.
[info_b]С более подробной информацией о дополнительных поездах, а также с временем их отправления можно ознакомиться на сайте БелЖД, в фирменном мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также в контакт-центре БелЖД по телефону 105 .[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что с конца прошлого года в российских поездах “Ласточка”, курсирующих между Минском и Москвой, разрешили оплачивать проезд и покупать товары за белорусские рубли.
В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте