БелЖД назначила 120 дополнительных поездов на майские праздники

Опубликовано: 16.04.2025 15:17 , Обновлено: 16.04.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) добавила в своё расписание на конец апреля и начало мая ещё 120 дополнительных поездов - как в межрегиональном, так и в международном сообщениях. Всё из-за того, что на период майских праздников, которым в этом году предшествует ещё и христианская Радуница, традиционно ожидается значительное увеличение пассажиропотока.

Дополнительные поезда назначали на период с 18 апреля по 12 мая 2025 года . Внутри страны поезда чаще будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям. В общей сложности 72 дополнительных поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

Минск – Брест,

Минск-Витебск,

Минск – Гомель,

Минск – Гродно,

Минск – Могилев,

Минск – Орша – Кричев,

Минск – Пинск,

Гомель – Брест,

Гомель – Витебск,

Гродно – Орша – Витебск,

Витебск – Брест,

Коммунары – Орша – Гродно.

На международных маршрутах БедЖД совместно с российскими коллегами добавила 48 поездов по следующим направлениям:

Минск – Москва,

Минск – Санкт-Петербург,

Брест – Москва.

Наибольшее количество дополнительных поездов пообещали пустить 26 и 29 апреля, 8 и 11 мая 2025 года.

[info_b]С более подробной информацией о дополнительных поездах, а также с временем их отправления можно ознакомиться на сайте БелЖД, в фирменном мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также в контакт-центре БелЖД по телефону 105 .[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с конца прошлого года в российских поездах “Ласточка”, курсирующих между Минском и Москвой, разрешили оплачивать проезд и покупать товары за белорусские рубли.

В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте