БелЖД отменила 2 поезда из Минска и изменила маршруты еще нескольких. Каким составом пообещали заменить?

Опубликовано: 25.11.2024 20:07 , Обновлено: 25.11.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) отменила на 3 дня в декабре 2 поезда и изменила маршруты и расписание еще нескольких на участке "Молодечно - Лида". Причина - плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне "Гутно - Лида".

Так, через станции “Лида” и “Барановичи-Центральные” по измененному маршрут должны пойти:

поезд № 629/630 “Минск – Гродно – Минск”, который отправится из столицы 10 и 11 декабря в 17:39, а из областного центра 11 и 12 декабря в 6:44,

поезд № 634/633 “Гродно–Коммунары–Гродно” отправлением из областного центра 10, 11, 12 декабря и со станции “Коммунары” 10 и 11 декабря.

Вот какие рейсы, по информации пресс-центра БелЖД, отменили:

№ 732/731 “Гродно – Минск – Гродно” отправлением из областного центра и столицы 10, 11, 12 декабря. №688/687 “Гродно – Минск – Гродно” отправлением из Гродно 10, 11, 12 декабря, а из Минска 11 и 12 декабря. Беспересадочные вагоны “Гродно – Москва – Гродно” из областного центра 10, 11, 12 декабря, из столицы РФ 9, 10 и 11 декабря.

“Для обеспечения перевозки пассажиров на участке “Минск – Гавья” (через Молодечно) назначен поезд № 877/878 “Минск – Гавья – Минск” отправлением из Минска 10, 11, 12 декабря 2024 года в 16:09, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20:11 и прибытием в Минск в 22:39”, - рассказал перевозчик.

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В БелЖД добавили, что с 10 по 12 декабря на участке “Молодечно – Лида” отдельные поезда региональных линий экономкласса тоже проследует измененным расписанием и маршрутом до станции “Гутно”.

[info_b]Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра перевозчика.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД с 1 ноября запустила новые электрички на участке “Мозырь — Калинковичи — Минск” и обратно. Посмотрели, как часто ходят поезда.

БелЖД назначила 2 новые электрички из Минска в эту область. Как часто будут ходить?