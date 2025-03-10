В Сморгони поезд наехал на 14-летнего школьника - он погиб
В Сморгони Гродненской области вечером 9 марта поезд наехал на 14-летнего подростка, в результате чего он погиб. В Следственном комитете (СК) рассказали подробности.
По [link href=“https://t.me/skgovby/12738” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, школьник на железнодорожных путях не реагировал на звуковые и световые сигналы поезда. Машинист состава, как утверждают в СК, применил экстренное торможение, но наезда избежать все равно не удалось.
Следователи рассказали, что на месте происшествия нашли наушники подростка. Сморгонский районный отдел СК пообещал при проверке установить все обстоятельства трагедии, в том числе уделить “особое внимание” ее причинам и условиям.
СК также [link href=“https://t.me/skgovby/12739” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнил [/link] правила поведения на железной дороге:
- не находиться около путей в состоянии алкогольного опьянения,
- не ходить по путям и не сидеть на рельсах,
- не пользоваться наушниками и мобильниками при переходе путей,
- не перебегать их перед движущимся поездом,
- при переходе убедиться, что в зоне видимости нет состава,
- не ходить около путей ближе пяти метров от крайнего рельса.
Ранее Telegraf.news писал, что в Минске вечером 26 ноября поезд наехал на мужчину, в результате чего он погиб. В СК предупредили всех белорусов и рассказали меры предосторожности.
В Минске мужчина не успел избежать наезда поезда. В СК предупредили всех белорусов