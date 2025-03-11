Сельсоветы и ОМОН устроили рейды на Минщине. Кому ждать гостей в полной амуниции?

Опубликовано: 11.03.2025 08:56 , Обновлено: 11.03.2025

В понедельник, 10 марта, стартовал основной этап республиканской акции "Дом без насилия". В тематических рейдах по домам тех, кто ранее привлекался к ответственности за дебоши и состоит на учёте в милиции за насилие по отношению к близким, как и анонсировало МВД, принимают участие не только участковые милиционеры, но и представители прокуратуры, организаций здравоохранения, учреждений образования, органов по труду и социальной защите. А в Минской области с милицией и сотрудниками сельских советов в рейды вышли сотрудники ОМОН в полной амуниции.

Именно в таком составе профилактические беседы в рамках республиканской акции “Дом без насилия” с семейными дебоширами проводили в деревнях и Березинского района, рассказало издание “Минская правда”.

Среди тех, к кому заглянули “в гости” представители сельсоветов и органов правопорядка, и супруги, отметившиеся в милиции за семейные скандалы, и многодетные семьи, которые стоят на учёте как “находящиеся в социально-опасном положении” (СОП), и даже те, кто попадал поле зрения милиции за семейные скандалы лишь единожды.

“Ведь всего-то один раз поскандалили — дали волю своим эмоциям, не смогли услышать друг друга. Может ОМОН, крепкие парни в касках и с оружием остудят пыл, заставят людей хорошо подумать и искать решение своих проблем цивилизованным путем”, - пояснила суть профилактической работы милиции главный специалист Погостского сельского совета Ольга Мелешко.

Между тем, в заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Михаил Жильцов, говоря об акции “Дом без насилия”, которая проводится по всей стране с 10 по 16 марта , пояснил, что её главной целью является своевременное предупреждение фактов домашнего насилия, а также оказание “квалифицированной помощи пострадавшим”.

По словам Жильцова, в первую очередь ждать “гостей” в эти дни следует двум категориям граждан:

тем, кто оказался на учете в органах внутренних дел за домашнее насилие в течении последнего года,

тем, кто состоит на учете у врача-нарколога.

Помимо целевых визитов по домам таких людей МВД запланировало также групповые профилактические занятия на базе органов внутренних дел и заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка. В их рамках неработающим гражданам, стоящим на учёте милиции, предложат содействие в трудоустройстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусам стоит также подготовиться к визитки сотрудников МЧС: до 12 марта по Республике проходит профилактические мероприятие «Дом без пожара». В его рамках представители профильного ведомства пообещали также ходить по домам белорусов. Журналист Telegraf.news узнал, что спасатели пообещали проверить.

МЧС пообещало 5 дней ходить по домам белорусов. Что за «адресная работа»?