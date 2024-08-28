БелЖД объявила 12-дневные рейды с милицией и дружинниками по вокзалам и поездам

Опубликовано: 28.08.2024 11:03 , Обновлено: 28.08.2024

Белорусская железная дорога объявила о проведении 12-дневной профилактической акции, в рамках которой в рейды по вокзалам, станциям и поездам выйдут не только сотрудники предприятия, но и милиция и члены общественных формирований. Узнали, когда стартуют тематические рейды и на кого именно обратят свои взоры проверяющие.

Как сообщили в БелЖД, старт новой акции приурочат к началу нового учебного года, поскольку её главной целью станет профилактика детского травматизма и гибели детей на объектах железнодорожного транспорта. Таким образом, рейды начнутся уже в следующий понедельник, 2 сентября, и продлятся до 13 сентября 2024 года.

Особое внимание пообещали уделить детям и подросткам, которые будут замечены вблизи железнодорожных путей, а также на вокзалах, станциях и в поездах без присмотра взрослых. Кроме того, пристально следить будут и за соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

[info_b]Согласно статистике БелЖД, с начала 2024 года на путях произошло 62 случая так называемого “непроизводственного травматизма” - больше, чем в прошлом году. В результате пострадали 62 человека, для 42 из них (в том числе, для одного ребёнка) всё закончилось летальным исходом.[/info_b]

Среди основных причин несчастных случаев на железной дороге при участии детей в БелЖД назвали следующие:

игнорирование стандартных правил безопасности,

спешка,

разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках при переходе железнодорожных путей.

[info_b]Напомним, за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, статьёй 18.2 Кодекса об административных нарушений Беларуси предусмотрен штраф до 2 базовых величин (сегодня это 80 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в действующей редакции КоАП прописано четыре случая, в которых белорусам грозит штраф за нарушение правил, «обеспечивающих безопасность движения» на железнодорожном транспорте. Они также распространяются на городской электрический транспорт, то есть трамваи.

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Однако, схлопотать штраф на железной дороге можно не только за эти четыре нарушения, но дополнительно ещё и за безбилетный проезд, а также за курение табачных изделий (а также использование электронных систем курения) в не предназначенных для этого местах.

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