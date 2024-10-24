БелЖД изменила расписание некоторых поездов и отменила электрички. В какие дни?

Опубликовано: 24.10.2024 14:02 , Обновлено: 24.10.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) предупредила пассажиров об изменении расписания и маршрутов некоторых поездов и отмене электричек в период с 29 по 31 октября. Причина - ремонтные работы.

Так, на 31 октября и 1 ноября , по информации пресс-центра БелЖД, запланировали капитальный ремонт железнодорожного моста на станции “Лесная” на участке “Барановичи – Брест”.

Поэтому поезд № 28/27 “Брест – Москва” отправлением из Москвы 30 октября в 23:37 должен проследовать до станции “Барановичи-Полесские” (время прибытия – 11:03). Со станции Барановичи-Полесские поезд отправится 31 октября в 21:54 и приедет в Москву согласно действующему расписанию в 9:37.

Также меняется расписание поезда № 52/51 “Брест – Санкт-Петербург”, который проследует через станцию “Лунинец”. Как рассказали в БелЖД, поезд № 51 “Санкт-Петербург – Брест” отправлением 30 октября будет проезжать станцию “Барановичи-Полесские” (9:32–10:02) и прибудет в Брест 31 октября 2024 года в 14:52.

А поезд № 52 “Брест – Санкт-Петербург” 31 октября должен отправиться из Бреста в 11:03, следовать через станцию “Барановичи-Полесские” (16:20–16:50) и дальше по действующему расписанию.

Также в БелЖД предупредили, что отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса на маршруте “Минск – Брест – Минск” в эти даты (31 октября и 1 ноября) будут ходить измененным расписанием по маршруту “Минск – Барановичи – Минск”, а некоторые отменят.

Кроме того, 31 октября изменится расписание и маршрут отдельных поездов региональных линий экономкласса в сообщении “Брест – Барановичи – Брест”: составы проследуют до станции “Доманово”.

Есть изменения для пассажиров и на 29 октября . Из-за плановых ремонтных работ на участке “Минск – Орша” в этот день отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес и экономкласса будут ходить по измененному расписанию.

А поезд № 861/864 “Минск – Орша” на 29 октября отменили.

[info_b]Точно узнать, какие поезда отменили, а для каких изменили расписание и маршруты, можно на сайте БелЖД, в мобильном приложении “БЧ. Мой поезд”, а также по телефону 105 контакт-центра. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД назначила 90 дополнительных поездов на период с 25 октября по 11 ноября. Причем как внутри страны, так и за ее пределы.

БелЖД назначила 90 дополнительных поездов на 18 дней. Куда внутри Беларуси, а куда — за границу?

Также мы рассказывали, что с 1 октября в российских поездах «Ласточка», курсирующих между Минском и Москвой, по информации БелЖД, стала доступна оплата проезда и товаров белорусскими рублями. Такую возможность ввели для «улучшения качества обслуживания пассажиров».

В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте