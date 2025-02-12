Опубликовано: 12.02.2025 11:57 , Обновлено: 12.02.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) изменила станции отправления и прибытия некоторых электричек в Минске. Это сделали из-за капитального ремонта путепровода с ул. Московской на пр. Независимости в столице.

В БелЖД [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2025/02/belorusskaya-zheleznaya-doroga-informiruet-ob-izmenenii-grafika-dvizheniya-poezdov-v-svyazi-s-kapita/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что с 20 февраля частично изменят расписание движения и маршруты поездов региональных линий экономкласса Молодечненского и Барановичского направлений, а также поездов городских линий по маршруту “Минск – Беларусь – Минск”.

Так, с этой даты отдельные электрички маршрута “Минск-Пассажирский – Молодечно – Гудогай” и обратно, а также “Минск-Пассажирский – Беларусь – Минск-Пассажирский” должны отправляться и прибывать на станцию “Минск-Северный” (вместо “Минск-Пассажирский”).

Также с 20 февраля 2025 года некоторые поезда региональных линий экономкласса на направлениях “Минск – Барановичи – Минск”, “Минск – Орша – Минск” и “Минск – Осиповичи – Минск” будут временно ходить с и до остановочного пункта “Институт Культуры” (вместо станции “Минск-Пассажирский”).

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А с 24 марта поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 737 “Минск – Брест” и № 736 “Брест – Минск” должны временно отправляться и прибывать на станцию “Институт Культуры” (вместо станции “Минск-Пассажирский”).

До какой даты будут действовать изменения, в БелЖД не уточнили. Путепровод запланировали ремонтировать до 1 декабря 2025-го.

[info_b]За подробной информацией о расписании движения поездов и их маршруте перевозчик попросил обращаться на официальный [link href=“https://www.rw.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайт [/link] БелЖД, в мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра “Белорусской железной дороги”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что госпредприятие “Минсктранс” предупредило об изменении расписания движения 7 автобусов и 5 троллейбусов из-за капитального ремонта путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости в столице. По новому расписанию транспорт должен начать ходить с 8 февраля.

«Минсктранс» предупредил об изменении расписания 7 автобусов и 5 троллейбусов до конца года