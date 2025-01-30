Закроют на два дня раньше? В ГАИ рассказали, как объезжать мост в центре Минска

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Опубликовано: 30.01.2025 19:28 , Обновлено: 30.01.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила о серьёзных ограничениях дорожного движения в центре Минска, которые должны вступить в силу с полуночи 8 февраля. Это связано с началом капитального ремонта путепровода, соединяющего проспект Независимости с улицей Московской.

Итак, запланировано полное перекрытие движения для всех видов транспорта по этому путепроводу.

Ограничивается движение всех видов транспорта, кроме маршрутного, на:

участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях;

участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.

Схема: t.me/gaiminsk

Как объезжать?

Объезд перекрытого участка ГАИ рекомендовало совершать по следующим улицам и проспектам:

проспект Машерова;

проспект Независимости;

улица Ульяновская;

улица Свердлова;

улица Маяковского;

улица Аэродромная;

проспект Жукова;

проспект Дзержинского;

улица Кальварийская;

улица Домашевская.

Ранее Telegraf.news сообщал, что важный путепровод в центре столицы будет закрыт с 10 февраля. Однако, судя по информации от ГАИ, закрытие состоится на два дня раньше. Ожидалось, что все ограничения будут сняты 1 декабря.

В центре Минска почти на год собрались закрыть важный путепровод. Как объехать?