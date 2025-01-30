Закроют на два дня раньше? В ГАИ рассказали, как объезжать мост в центре Минска
Столичная Госавтоинспекция предупредила о серьёзных ограничениях дорожного движения в центре Минска, которые должны вступить в силу с полуночи 8 февраля. Это связано с началом капитального ремонта путепровода, соединяющего проспект Независимости с улицей Московской.
Итак, запланировано полное перекрытие движения для всех видов транспорта по этому путепроводу.
Ограничивается движение всех видов транспорта, кроме маршрутного, на:
- участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях;
- участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.
Как объезжать?
Объезд перекрытого участка ГАИ рекомендовало совершать по следующим улицам и проспектам:
- проспект Машерова;
- проспект Независимости;
- улица Ульяновская;
- улица Свердлова;
- улица Маяковского;
- улица Аэродромная;
- проспект Жукова;
- проспект Дзержинского;
- улица Кальварийская;
- улица Домашевская.
Ранее Telegraf.news сообщал, что важный путепровод в центре столицы будет закрыт с 10 февраля. Однако, судя по информации от ГАИ, закрытие состоится на два дня раньше. Ожидалось, что все ограничения будут сняты 1 декабря.
В центре Минска почти на год собрались закрыть важный путепровод. Как объехать?