БелЖД изменила маршруты 2 поездов на 7 дней. А какие 2 российских отменили?

Опубликовано: 09.09.2024 12:58 , Обновлено: 09.09.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила об изменении маршрута двух поездов на Витебщине и отмене также двух в российские города. Причина - плановый капитальный ремонт железнодорожного моста на участке "Витебск - Смоленск" 16, 17, 18 и 24, 25, 26 сентября 2024 года.

Так, запланировали отменить поезда № 67/68 “Смоленск – Санкт-Петербург – Смоленск” отправлением из Смоленска 15 и 22 сентября и отправлением из Санкт-Петербурга 17 и 24 сентября.

Поезд № 6645 “Витебск – Заольша”, который отправляется из Витебска 16, 17, 18, 24, 25 сентября 2024 года в 21:04, поедет по маршруту “Витебск – Крынки”. Согласно графику, состав должен прибыть на станцию “Крынки” в Лиозненском районе в 21:36.

Также изменится маршрут поезда № 6642 сообщением “Заольша – Витебск” 17, 18, 19, 25 и 26 сентября. Он проследует по маршруту “Крынки - Витебск” отправлением со станции “Крынки” в 6:24.

В пресс-центре БелЖД отметили, что маршрут и расписание поезда № 6707/6706 “Смоленск – Заольша – Смоленск” в названные дни (16, 17, 18 и 24, 25, 26 сентября) не изменится.

[info_b]С более детальной информацией о расписании движения поездов на этом участке в указанные даты можно ознакомиться на официальном сайте БелЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра перевозчика. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что 12 сентября, по информации БелЖД, из-за плановых ремонтных работ на участке “Минск — Барановичи” и в Барановичском железнодорожном узле изменится расписание и маршруты отдельных поездов.

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