БелЖД изменила маршрут и график 6 поездов в начале ноября

Опубликовано: 23.10.2025 11:25 , Обновлено: 23.10.2025

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров об изменении графика движения шести поездов, курсирующих между столичным Минском и двумя областными центрами, в первой половине ноября. Частично изменятся и маршруты поездов. Узнали подробности.

Скорректировать графики БелЖД пришлось из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных путях на станции Барановичи-Полесские. Из-за ремонта отдельные поезда межрегиональных линий придётся пустить через станцию Барановичи-Центральные, что и приведёт к некоторым изменениям в графике.

Вот какие поезда затронут ремонтные работы:

4, 10, 11, 12 ноября 2025 года – поезд № 737 Минск – Брест;

10, 11, 12 ноября 2025 года – поезда № 735 Минск – Брест и № 738 Брест – Минск;

11 и 12 ноября 2025 года – поезда № 736 Брест – Минск и № 632 Гродно – Минск;

12 ноября 2025 года – поезд № 631 Минск – Гродно.

Подробную информацию о расписании движения этих поездов в БелЖД предложили узнавать через официальное мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», а также на сайте БелЖД или по единому телефону их контакт-центра - 105.

Помимо междугородних поездов ремонтные работы повлияют и на движение местных электричек. Их также придётся пустить через станцию Барановичи-Центральные вместо станции Барановичи-Полесские. Изменения в графике анонсировали на следующие даты: 4, 10, 11 и 12 ноября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что БелЖД добавила в своё ноябрьское расписание ещё 37 дополнительных поездов - 25 межрегиональных и 12 международных. Более того, в компании пообещали при необходимости увеличить количество мест на некоторых регулярных маршрутах, а также назначить ещё поезда - при наличии спроса.

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Кстати, вплоть до 31 октября 2025 года на объектах железнодорожного транспорта усилен контроль со стороны милиции. Узнали, на кого именно будут обращать пристальное внимание милиционеры в ходе запланированных рейдов.

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