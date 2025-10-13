БелЖД предупредила об усилении контроля на вокзалах и в поездах на 11 дней. За кем выйдет в рейды милиция?

Опубликовано: 13.10.2025 15:37 , Обновлено: 13.10.2025

Пресс-служба Белорусской железной дороги (БелЖД) 13 октября предупредила о плановом усилении контроля на объектах железнодорожного транспорта. Контроль усилят на 11 дней - с 20 по 31 октября 2025 года. Узнали, на кого именно будут обращать пристальное внимание милиционеры в ходе запланированных рейдов.

Усилить контроль за соблюдением мер безопасности БелЖД совместно с милицией решили в преддверии осенних каникул - на них школьники уйдут - с 2 ноября по 9 ноября 2025 года. Перед этим милиция планирует провести серию профилактических мероприятий, с целью предупреждения несчастных случаев с участием несовершеннолетних на железной дороге.

Помимо традиционных профилактических бесед в учреждениях образования, расположенных вблизи железнодорожных путей, встреч в трудовых коллективах, милиционеры запланировали и рейды по вокзалам, станциям и в поездах. Особое внимание в этих рейдах пообещали уделять детям и подросткам , находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных объектов. С ними также будут проводить профилактические беседы, напомнят о правилах пересечения железнодорожных путей и раздадут тематические памятки и буклеты.

[inf]Согласно официальной статистике БелЖД, с начала этого года на объектах железнодорожного транспорта произошло уже 8 несчастных случаев с участием детей, 5 из них закончились смертельным исходом.[/inf]

В числе причин, которые чаще всего приводят к трагедиям на железной дороге, в БелЖД назвали использование наушников для прослушивания музыки, из-за чего подростки могут не услышать сигнал приближающегося поезда, желание сделать эффектное «селфи» в опасных местах, в том числе, на крышах вагонов, а также банальное беспечное перебегание путей в запрещённых местах.

В преддверии тематических рейдов в БелЖД обратились не только к самим несовершеннолетним, которых призвали к особой осторожности на железной дороге, но и к их родителям.

“Не оставляйте детей без присмотра и не забывайте о том, что вы являетесь для них примером. Берегите свою жизнь и своих близких!” - призвали в пресс-службе компании.

Ранее Telegraf.news рассказывал , что за необдуманные поступки на железной дороге белорусов могут привлечь к административной ответственности. В статье 18.2. Кодекса об административных правонарушениях прописаны четыре случая, в которых белорусам грозит штраф за нарушение правил, «обеспечивающих безопасность движения» на железнодорожном транспорте (они также распространяются на городской электрический транспорт, то есть трамваи).

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