БелЖД добавила в график на ноябрь 37 доппоездов и пообещала ещё

Опубликовано: 09.10.2025 14:30 , Обновлено: 09.10.2025

Белорусская железная дорога добавила в своё ноябрьское расписание ещё 37 дополнительных поездов - 25 межрегиональных и 12 международных. Более того, в компании пообещали при необходимости увеличить количество мест на некоторых регулярных маршрутах, а также назначить ещё поезда - при наличии спроса.

Повышенный спрос на железнодорожные поездки связаны с осенними школьными каникулами и ноябрьскими праздниками. Именно в связи с этим БелЖД добавила в свой график десятки доппоездов в областные центры (Гомель, Брест, Витебск, Могилев), а также в российские Санкт-Петербург (из Минска) и Москву (из Минска и Бреста) на период с 1 по 11 ноября 2025 года .

Больше всего доппоездов добавили на 6 и 9 ноября 2025 года.

[inf]Напомним, в Беларуси 7 ноября является официальным государственным праздником и, следовательно, официальным выходным днём. Поскольку в этом году этот день выпадает на пятницу, у белорусов намечаются длинные трёхдневные выходные.[/inf]

“В зависимости от спроса на перевозки будет продолжена работа по увеличению количества мест для проезда пассажиров в регулярных поездах, а также по назначению дополнительных поездов”, - пообещали в компании.

В пресс-службе БелЖД пояснили, что билеты на дополнительные поезда можно приобрести как любые другеи - в едином разделе “Услуги пассажирам” на официальном сайте компании, а также оформить через мобильное приложение “БЧ.Мой поезд” или купить в железнодорожных кассах БелЖД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях БелЖД пришлось пустить компенсационные автобусы, которые будут курсировать со станций Рудня и Голынки в Смоленской области России на время ремонта ЖД-путей.

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