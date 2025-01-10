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"Белводоканал" призвал белорусов "немедленно положить трубку", если незнакомцы предлагают заменить счётчики

"Белводоканал" призвал белорусов "немедленно положить трубку", если незнакомцы предлагают заменить счётчики
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Сотрудники "Белводоканала" предупредили белорусов о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Республике. Так, от имени работников предприятия жителям страны звонят хулиганы, которые якобы предлагают проверить счётчики. В такой ситуации нужно немедленно класть трубку и ни на что не соглашаться.

На “Белводоканале” объяснили, что в настоящее время активизировались мошенники, которые по телефону представляются сотрудниками объединения и призывают через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и др.) скачать и установить приложение, которое якобы позволит активизировать дистанционную поверку, ремонт и замену счётчиков.

“Если вам позвонили от имени ГПО «Белводоканал» с данным или другими предложениями, знайте – это мошенники! Ни в коем случае не скачивайте никаких приложений, не переходите по ссылкам, а немедленно положите трубку”, — предупредили на предприятии. Там добавили, что на “Белводоканале” никому не звонят и ничего не предлагают, поэтому важно быть настороже.

К слову, ранее белорусов предупредили о другой опасной схеме, которую начали активно использовать телефонные мошенники. Чтобы войти в доверие к потенциальной жертве и получить доступ к её деньгам, они представляются сотрудниками Комитета госбезопасности.

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Также мы рассказывали, что в ноябре прошлого года жительница Минска попалась на уловку онлайн-мошенников. На этот раз те пытались вынудить женщину обманным путём перевести или передать деньги. Для этого белоруске пришлось… раздеться на камеру.

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