"Белводоканал" призвал белорусов "немедленно положить трубку", если незнакомцы предлагают заменить счётчики

Опубликовано: 10.01.2025 16:27 , Обновлено: 10.01.2025

Сотрудники "Белводоканала" предупредили белорусов о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Республике. Так, от имени работников предприятия жителям страны звонят хулиганы, которые якобы предлагают проверить счётчики. В такой ситуации нужно немедленно класть трубку и ни на что не соглашаться.

На “Белводоканале” объяснили, что в настоящее время активизировались мошенники, которые по телефону представляются сотрудниками объединения и призывают через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и др.) скачать и установить приложение, которое якобы позволит активизировать дистанционную поверку, ремонт и замену счётчиков.

“Если вам позвонили от имени ГПО «Белводоканал» с данным или другими предложениями, знайте – это мошенники! Ни в коем случае не скачивайте никаких приложений, не переходите по ссылкам, а немедленно положите трубку”, — предупредили на предприятии. Там добавили, что на “Белводоканале” никому не звонят и ничего не предлагают, поэтому важно быть настороже.

К слову, ранее белорусов предупредили о другой опасной схеме, которую начали активно использовать телефонные мошенники. Чтобы войти в доверие к потенциальной жертве и получить доступ к её деньгам, они представляются сотрудниками Комитета госбезопасности.

«Пригласят куда следует или приедут» — Белорусов предупредили, как отличить мошенников от настоящих сотрудников КГБ

Также мы рассказывали, что в ноябре прошлого года жительница Минска попалась на уловку онлайн-мошенников. На этот раз те пытались вынудить женщину обманным путём перевести или передать деньги. Для этого белоруске пришлось… раздеться на камеру.

Мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Как?