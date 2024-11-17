Мошенники от имени мобильного оператора заставили минчанку раздеться на камеру. Как?
В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что жительница Минска попалась на уловку онлайн-мошеников. На этот раз, те пытались вынудить женщину обманным путес перевести или передать деньги. Они вынудили ее разделится на камеру.
Потерпевшая пожаловалась в Октябрьское РУВД Минска на вымогательство неизвестных. Оказалось, что она в мессенджере ответила на звонок незнакомца, который преставился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что некие злоумышленники похитили ее паспортные данные и установили на телефоне переадресацию.
Чтобы решить проблему, мошенник предложил девушке перейти по присланной ссылке и установить приложение удаленного доступа. Что та и сделала.
“Затем собеседник сообщил, что должен удостовериться в отсутствии на девушке технических средств слежения и потребовал полностью раздеться перед камерой. Когда минчанка выполнила условие, ей стали угрожать распространением видео среди знакомых и требовать деньги”, - сообщили в пресс-службе МВД.
Как думаете, какой совет будет полезным для белорусов в связи с данным происшествием? Правильно. Не надо раздеваться на камеру по просьбе незнакомцев. А также не отвечать на звонки “представителей мобильных операторов” в мессенджерах.
“Немедленно положите трубку, обратитесь к провайдеру и в милицию. Не сообщайте никому свои персональные данные и не скачивайте приложения по ссылкам от неизвестных”, - попросили в МВД.
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