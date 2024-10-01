Мининформ ограничил белорусам доступ к сервису Okko. А платить придется?

Опубликовано: 01.10.2024 13:11 , Обновлено: 01.10.2024

Оператор "Белтелеком" сообщил, что по решению Министерства информации Беларуси от 30 сентября на территории страны временно приостановили доступ к российскому стриминговому сервису Okko.

Причину ограничения в “Белтелекоме” не назвали. По информации оператора, на период отсутствия доступа к Okko плату за услугу с абонентов брать не будут.

О возобновлении доступа пообещали сообщить отдельно.

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Okko — российский стриминговый сервис, или кинотеатр, который показывает старые и новые фильмы производства российских и советских киностудий. По состоянию на 2023 год Okko занимал четвертое место среди российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.

Судя по сайту Okko, сервис также предоставляет доступ к мультфильмам, футбольным матчам, музыкальным концертам, лекциям, видеокурсам, аниме и не только.

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Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” сообщил о запуске двух новых телевизионных каналов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Так, с 9 сентября в тестовом режиме белорусам стали доступны передачи о тайнах планет и развитии цивилизаций, необъяснимых феноменах, хиромантии и многом другом.

«Белтелеком» запустил 2 новых канала, где пообещал «страсть к открытиям» и хиромантию. На каких кнопках?