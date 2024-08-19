Белтелеком призвал белорусов отключить модемы от сети. Когда?

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Опубликовано: 19.08.2024 10:53 , Обновлено: 19.08.2024

Белтелеком посоветовал белорусам выключить из розеток модемы, ТВ-приставки и другие приборы 19 августа. Все дело в "опасном явлении".

Так, в официальном телеграм-канале Министерства связи и информатизации Беларуси 19 августа появился пост о “штормовом предупреждении об опасном явлении!”.

Там отметили, что 19 августа по всей Беларуси ожидают от +30 до +34°С (в Гомельской области — до +35°С), а также грозы, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-24 м/с (по северо-западной половине до 25 м/с).

В связи с этим, сказано в посту, Белтелеком напомнил: “отключайте модемы и ТВ-приставки от сети во время грозы! Находясь дома, отключите электроприборы от сети, закройте окна и форточки”.

Фото: Telegraf.news

[info_b]К слову, на некоторых модемах Белтелекома предупреждение: “Внимание! Во время грозы устройство должно быть выключено”.

Как гроза влияет на маршрутизатор? На это есть, как минимум, две причины:

Перепады напряжения в электросети могут привести к поломке блока питания роутера, а иногда и самой платы устройства. В некоторых случаях блок питания может перегреваться или даже плавиться. Роутер может полностью перестать реагировать на питание или показывать только индикатор включения. В других ситуациях все индикаторы могут гореть одновременно. Также возможны ситуации, когда разряд молнии передается через интернет-кабель. Обычно такие кабели проложены между домами и не защищены от молний. Это затрагивает не только маршрутизаторы, но и компьютеры с подключенными сетевыми картами, так как разряд проходит через кабель. В лучшем случае может выйти из строя только WAN-порт или сетевая карта, в худшем — полностью сгорит плата маршрутизатора или материнская плата компьютера.

Важно отметить, что вред может причинить не только молния. Во время грозы часто возникают сильные ветры, которые могут привести к замыканию линий электропередач, например, если на них упадет дерево. Это также может вызвать замыкание и вывести из строя подключенные к сети электроприборы.

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Кроме того, в Минсвязи со ссылкой на МЧС обратили внимание, что в условиях непогоды возможны:

повреждения линий связи и электропередач;

деформация асфальтового покрытия;

увеличение количества ДТП;

аварии на ж/д транспорте;

возникновение природных пожаров;

риск увеличения заболеваемости;

вероятность тепловых ударов;

подтопление отдельных строений, автодорог;

повреждение слабо укрепленных конструкций;

падение деревьев;

повреждение сельскохозяйственных угодий;

транспортных средств, построек, коммуникаций.

“При необходимости получить техническую консультацию можно по телефону 123”, — добавили в ведомстве.

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Ранее Telegraf.news писал, что Белгидромет выписал штормовое предупреждение на понедельник, 19 августа, для Гомельской области. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во многих районах там поднимется до +35°С. К слову, в первые три дня предстоящей недели ожидаются дожди и грозы во многих районах Беларуси.

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