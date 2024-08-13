"Белтелеком" предупредил об отключении ТВ и радио в одном районе Беларуси. Когда станут недоступны каналы?

Опубликовано: 13.08.2024 07:50 , Обновлено: 13.08.2024

Предприятие "Белтелеком" сообщило о плановых работах на сети распределения телевизионного и звукового вещания 13 и 14 августа в Березовском районе Брестской области. Из-за этого будут отключать пакеты ТВ и каналы радио, но не все.

Как рассказали в “Белтелекоме”, работы проведут в один из дней (либо 13-го, либо 14 августа) “в зависимости от погодных условий”. В выбранный день с 10:00 до 14:00 пользователи не смогут посмотреть (послушать):

каналы обязательного общедоступного пакета программ ТВ,

коммерческого эфирного цифрового ТВ,

радио “Юнистар”,

“Новое радио”.

Оператор добавил, что в случае завершения работ ранее обозначенного срока работу передатчиков тоже возобновят раньше, а значит, доступ к указанным выше пакетам ТВ и радиоканалам вернется тоже до 14:00 в один из дней.

Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белтелеком” запустил в пакетах телевидения Zala вещание четырех новых телеканалов: одного казахстанского и трех российских. Их тематика разная: где-то показывают фильмы, где-то рассказывают об искусстве и истории, а на одном из каналов можно послушать музыку “православных фолк-коллективов”.

«Белтелеком» начал вещание 1 казахстанского и 3 российских телеканалов. Что там послушать и посмотреть?

Также мы писали, что этот оператор с 22 июля вернул в расширенные пакеты ZALA и не только два “популярных телеканала” и прекратил вещание одного российского федерального.

Так, на 68-й кнопке возобновили трансляцию канала «Усадьба-ТВ», где показывают программы о садоводстве, огородничестве, строительстве и обустройстве дома, ландшафтном дизайне, комфорте загородного дома.

«Белтелеком» вернул в ZALA два «популярных канала» и прекратил трансляцию российского патриотического