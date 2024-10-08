"Белтелеком" предупредил о перебоях с интернетом на 2 дня по всей Беларуси

Опубликовано: 08.10.2024 13:16 , Обновлено: 08.10.2024

"Белтелеком" сообщил о работах на сети передачи данных с 9 по 11 октября, в связи с чем возможны перебои с доступом в интернет для клиентов белорусских операторов.

“С 09:00 9 октября 2024 года до 06:00 11 октября 2024 года в связи с проведением работ на сети передачи данных РУП «Белтелеком» возможен перерыв доступа в сеть интернет для операторов РБ, а также доступа к ресурсам сети РУП «Белтелеком» через подключение с РУП «НЦОТ» [Национальный центр обмена трафиком]”, - сказано в сообщении “Белтелекома” на его сайте.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 123.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси 7 октября предупредило о возможных перебоях с вызовами экстренных служб — милиции, скорой, газовиков и самих спасателей. Ожидается, что дозвониться по этим номерам у жителей страны не выйдет на протяжении сразу двух ночей. Причина - техработы “Белтелекома”.

МЧС предупредило о 12-часовых перебоях с вызовами скорой, милиции и спасателей по всей Беларуси. Когда?

Также мы писали, что 17 сентября белорусам стал доступен новый телевизионный канал отечественного производства — “Первый информационный”. Правда, чтобы получить доступ к новостям в режиме 24/7, нужно перезагрузить оборудование, то есть сами телевизоры и цифровые приставки.

Белтелеком предупредил белорусов о «необходимости» перезагрузить телевизоры и приставки, чтобы смотреть новый канал