Белтелеком предупредил белорусов о "необходимости" перезагрузить телевизоры и приставки, чтобы смотреть новый канал

Опубликовано: 17.09.2024 10:53 , Обновлено: 17.09.2024

С сегодняшнего дня белорусам стал доступен новый телевизионный канал отечественного производства — "Первый информационный". Правда, для того, чтобы получить доступ к новостям в режиме 24/7, "Белтелеком" предупредил: нужно перезагрузить оборудование, то есть сами телевизоры и цифровые приставки.

В компании обратили внимание, что для просмотра всех программ с 17 сентября потребуется перенастройка приёмного оборудования – цифрового телевизора, цифровой телевизионной приставки и т.п. Для этого нужно заново включить поиск программ. После автопоиска или сканирования телеканалов в приёмных устройствах перечень и очерёдность каналов, входящих в открытый обязательный общедоступный пакет эфирного телевещания, должна быть следующей:

“Беларусь 1”, “ОНТ”, “СТВ”, “Мир”, “Первый информационный”, “Россия-Беларусь”, “НТВ-Беларусь”, “Беларусь 3”, “Беларусь 5”, “Беларусь 2”.

Что за новый канал?

Своё вещание новый телеканал, который позиционирует себя как первый в Беларуси исключительно информационный канал с круглосуточным вещанием, начал во вторник, 17 сентября, приурочив запуск проекта к Дню народного единства, который отмечают сегодня в Беларуси.

Авторы пообещали белорусам «новые форматы проектов и спецрепортажей», эксклюзивные и авторские рубрики, документальные проекты и прямые трансляции и телеверсии «самых значимых событий в стране».

Ранее Telegraf.news писал, что 12 сентября в Беларуси запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube. Главный нюанс заключается в том, что пока на сервисе могут размещать свой контент лишь 7 каналов белорусских государственных СМИ — “Беларусь 1”, “ОНТ”, БелТА, “СТВ”, “РТР-Беларусь”, “СБ” и “Мир”.

В Беларуси запустили аналог Youtube. Но есть нюанс