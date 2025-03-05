Белстат раскрыл, за кого из иностранцев белоруски чаще всего выходили замуж в 2024-м

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Опубликовано: 05.03.2025 16:20 , Обновлено: 05.03.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в своем обзоре к Международному женскому дню поделился данными о том, за кого из иностранцев чаще всего белоруски выходили замуж в 2024 году. Журналист Telegraf.news посмотрел, о чем еще рассказали в этой статистике.

По информации Белстата, в 2024 году белоруски заключили 1856 браков с иностранцами. Вот с кем чаще всего:

граждане России - 957,

Литвы - 73,

Турции - 69,

Украины - 56,

Казахстана - 49.

Инфографика: Белстат

[info_b]Кстати, в прошлом году Белстат давал аналогичную статистику за 2023 год. Там картина была немного иная. Чаще всего белоруски тогда выходили замуж за россиян (992 брака), украинцев (116), литовцев (87), турков (73), туркменистанцев (60). [/info_b]

От европеек до азиатов. Белстат рассказал, с кем из иностранцев чаще всего заключают брак белорусы

Всего же, по данным Белстата, в 2024 году в Беларуси замуж вышли 46,24 тыс. женщин, из них впервые - 28,14 тыс. Средним возрастом вступления белоруски в первый брак назвали 26,7 года, а повторно - 40,3.

Инфографика: Белстат

Еще в ведомстве поделились статистическим портретом женщины в Беларуси. По их данным, это белоруска почти 44 лет, проживающая в городе, с высшим или средним специальным образованием, работает в сфере услуг и общается в соцсетях.

Инфографика: Белстат

[info_b]Подробно с инфографикой Белстата к Международному женскому дню можно ознакомиться [link href=“https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/statobzor-8marta-2025.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

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