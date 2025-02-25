В Беларуси родился Трамп Владимирович. Так на Минщине семья назвала своего сына

Опубликовано: 25.02.2025 20:38 , Обновлено: 25.02.2025

Семья из Новосибирска, переехавшая в Беларусь, дала своему новорождённому сыну необычное имя — Трамп. По отчеству — Владимирович. При этом, по словам отца младенца Трампа, выбор не связан с политическими предпочтениями.

Как разузнал портал sib.fm, Елена и Владимир перебрались в Беларусь из Новосибирска два года назад. Они поселились в посёлке недалеко от Минска, где живут родители Владимира. Он работает удалённо программистом, а Елена — флористом.

В феврале этого года у пары родился первенец. По словам Владимира, семья долго выбирала имя для сына, но в итоге остановилась на необычном варианте.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множества этимологий», — рассказал Владимир. При этом он, не объясняя, что имеет в виду, добавил, что через несколько лет это имя «станет редким».

Но важно отметить, что родители пока не получили свидетельство о рождении ребёнка. Мать с малышом всё ещё в роддоме, сообщило издание.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какие редкие имена дают белорусы своим детям.

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